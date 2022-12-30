Відео з салютами поширили у мережі. Вибухи лунали серед житлових будинків.

До теми У поліції розповіли, що чекає на порушників комендантської години на Новий рік

Наразі поліція не прокоментувала та не підтвердила інцидент.

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Заборона феєрверків

У Київській міській державній адміністрації наголосили, що під час воєнного стану у столиці заборонено продавати та використовувати піротехніку. Якщо хтось це порушуватиме, то реагуватимуть правоохоронці.

Також у КМДА повідомили, що цьогоріч у Києві не буде масових святкувань Нового року. У ніч з 31 на 1 січня діятиме комендантська година.

У нас встановлені ялинки, але ніякі заходи проводитися не буде. Ми дозволили проводити заходи в дитячих садочках для діток, але виключно з дотриманням всіх умов безпеки, які сьогодні диктує час, – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Що чекає на порушників заборони

Голова Нацполіції України Ігор Клименко наголосив, що дотримуватися комендантської години потрібно попри свята. За його словами, використання піротехніки передбачає сувору відповідальність. Мовиться про штраф у декілька сотень гривень, арешту й обмеження волі.

"Піротехніка зараз – це не про святкування. Це нагадування про вибухи. Мільйонам людей в Україні й без того психологічно складно переживати війну", – додав Клименко.

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