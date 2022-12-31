Під час телемарафону речниця Нацполіції Мар'яна Рева розповіла, що очікує на порушників, які запускатимуть феєрверки у Новорічну ніч. Також вона наголосила, що уникнути відповідальності не вдасться нікому.

Читайте також У поліції розповіли, що чекає на порушників комендантської години на Новий рік

Як виявлятимуть порушників

Для початку вона розповіла, як встановлюватимуть особи тих, хто запускав феєрверки. Наприклад, якщо в мережу викладуть відео з відповідним моментом, то його першочергово перевірятимуть кримінальні аналітики. Їхня задача – перевірити правдивість ролика.

Рева нагадала, що нещодавно росіяни запустили чергову ІПСО. Тоді мережею ширилося відео, на якому буцімто горить один з Пунктів незламності. Вона підкреслила, що це була частина інформаційної кампанії проти нашої держави.

Повернімося до відео. Якщо з'ясується, що воно актуальне та не фейкове, то правоохоронці продовжують свою роботу. Як зазначила речниця, вони проводять опитування людей, які могли щось бачити або чути.

Також встановлюють, чи розташовані поруч з місцем запуску камери. Чи є камери на шляхах відступу зловмисника. Загалом пропрацьовують усі можливі варіанти, щоб знайти порушника.

Тому не думайте про те, що якщо ви десь вночі запустили феєрверк, вас ніхто не бачив і не чув, і ви уникнете покарання. Цього не буде,

– підкреслила вона.

Речниця Нацполіції нагадала, що під час дії воєнного стану на території України забороняється як запуск, так і реалізація піротехніки. Щодо останнього, то на недобросовісних продавців також очікує адміністративна відповідальність. Мовиться про штраф.

Але і це ще не все. Крім того, містами можуть проводити рейди. Цим займаються як правоохоронці, так і представники місцевої влади. Зокрема, обходи відбуваються тоді, коли надходять повідомлення від небайдужих громадян.

Звертаємося до киян і мешканців інших населених пунктів: якщо вам відомо про те, що десь продають піротехніку, яка, наголошую ще раз, є забороненою, то, будь ласка, телефонуйте на 102. Повідомляйте. Й надалі ми будемо реагувати або передавати інформацію іншим патрулям,

– додала вона.

Наостанок нагадаємо, що в Україні не скасовували комендантську годину у Новорічну ніч. Тож, якщо ви не хочете мати проблем з правоохоронними органами – не порушуйте правил. Найменше, що на вас очікує, – перевірка правоохоронцями персональних даних і попередження.