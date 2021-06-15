Совсем другая игра и правила, – евродепутат о поставках газа после запуска "Северного потока-2"

15 июня 2021 , 10:39
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Источник:

24 канал

После того, как "Северный поток-2 " достроят, он будет играть по правилам третьего пакета. Никаких исключений, в частности для России, не будет.

Никто не думал создать для российского газопровода особые условия. Такое мнение высказал в интервью депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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Газ будут поставлять по правилам Европы

По его словам, поставки газа будут происходить по европейским правилам.

Если это уже (происходит – 24 канал) на территории Европейского Союза, то это совсем другая игра и другие правила,
– заявил Ауштрявичюс.

Он отметил, что такая ситуация означает, что Россия не будет принимать решения, кому поставлять газ, а кому – нет.

Кстати! Германия поддерживает транзит газа через Украину после достройки "Северного потока-2".

Полное интервью с Ауштрявичюсом: смотрите видео

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Автор: Анастасія Мигидюк