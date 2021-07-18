Кадровые изменения, сенсорная кнопка, закон об олигархах: итоги политической сессии в Раде

От 3 с минусом до твердой 4 – такие оценки за этот семестр, то есть сессию, готовы поставить депутаты. Конечно, в оппозиции тщательнее выставляют баллы, а в монобольшинстве лояльнее к достижениям.

Впрочем, все соглашаются, что "вишенкой" на торте стало увольнение в канун каникул министра-рекордсмена по сроку пребывания в должности Арсена Авакова. Подробнее – в сюжете.

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Итоги политического сезона

В течение политического сезона за кого-то кадровые голосования были провальные, как, например, не смогли по просьбе президента с 2 попыток назначить министром энергетики Юрия Витренко. А за кого-то – "выстраданные длинным сбором подписи за увольнение" – так только под конец сессии дожали, чтобы отправить из Кабмина скандального члена правительства.

Сенсорная кнопка

В Верховной Раде заработала сенсорная кнопка. Отныне "кнопкодавить" во время голосований стало невозможно.

Запуск ВККС

К победам можно отнести запуск Высшей квалификационной комиссии судей, которая набирает судей. Ведь почти 2 года 2,5 тысячи вакансий были не заполнены.

Последнее слово в отборе конкурсной комиссии в орган будет за международными организациями, и это победа. По схожему принципу будет работать этический совет, который будет проверять членов Высшего совета правосудия на добропорядочность. "Удалось урегулировать вопросы, которые дадут толчок для судебной реформы, – подчеркнул нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Законопроект об олигархах

А вот насчет законопроекта об олигархах мнение разделилось. Оппозиция считает, что документ – это имитация борьбы с самыми влиятельными бизнесменами. Ведь критерии, кого же можно назвать олигархом, размыты. А в передаче функций вылавливания олигархов советы нацбезопасности и обороны видят усиление влияния президента. Впрочем, для "Слуги народа" это победа.

Итоги политического сезона: смотрите сюжет

"Еще не до конца мы реализовали все, что касается законопроектов об олигархах и борьбе с ними, но уже начали. В первом чтении проголосовали за законопроект об олигархах. Осенью нас ждет горячий политический сезон и голосование во втором чтении", – отметила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

В оппозиции заметили, что в течение года Рада занималась работой над исправлением ошибок. "Постоянно происходили попытки атак на антикоррупционные органы, постоянно исправлялись проблемы, принятые наспех в сфере борьбы с коронакризисом", – сказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Фесенко: Я бы отметил показательную тенденцию

Эксперты считают, что депутаты долго разогревались, но в конце продемонстрировали эффективность. "Я бы отметил как показательную тенденцию (решение вопросов – 24 канал), кроме последнего случая с законом о медицинском каннабисе. А так большинство законодательных и кадровых вопросов принимались, возросла дисциплинированность голосования во фракции "Слуга народа", – считает политический эксперт Владимир Фесенко.

Что говорят аналитики

А вот цифры аналитиков отметили обратное. Хоть депутаты пытались работать плодотворно, но лишь 9% законопроектов стали законами. Среди президентских инициатив – только каждый четвертый.

Голосований произошло очень много – более 9 тысяч. Но лишь 40% из этих голосований были положительными, то есть 226 голосов. Это, с одной стороны, небольшая цифра, учитывая, что у нас есть монобольшинство,

– сказала парламентский аналитик Оксана Ставнийчук.

С другой стороны, часто важные законопроекты блокировались поправками политических сил, которые не были заинтересованы в инициативах, например, в запуске земельной реформы. Поэтому несколько недель депутаты монотонно рассматривали поправочный спам.

Разумков: Все, что не удалось, сделаем в следующей сессии

Так появилась новая тенденция – все остальные важные законопроекты рассматривать на внеочередных заседаниях, которые едва не стали традиционными каждый вторник и четверг. Поэтому председатель Верховной Рады подытожил, что депутаты в 2021 году поработали плодотворно. "Я думаю, все, что не удалось, еще успеем сделать в следующей шестой сессии", – заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Впрочем, эксперты не соглашаются с такими прогнозами. Ведь Верховная Рада отработала половину. А, как показывает практика, дальше работа начинает идти на спад, и активнее проявляются политические распри.

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"Первые 2 года критически важны для Рады, потому что именно в это время принимают большинство важных законопроектов. Например, в предыдущей Раде развалилась коалиция как раз на таком этапе, тогда голоса дожимали кнопкодавством, сейчас есть сенсорная кнопка", – отметила лидер движения ЧЕСНО Вита Думанская.