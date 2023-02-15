Запускал ли враг шары с отражателями на Юге: Гуменюк рассказала

Россия начала запускать воздушные шары над Киевщиной. Враг пытается истощить нашу ПВО.

Однако на Юге такую технику оккупанты еще не применяли. Об этом рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Пока не было случаев применения именно таких "ноу-хау",

– сказала Гуменюк.

Однако она добавила, что наблюдают активность вражеских летательных аппаратов вдоль линии фронта. Они разбирают наши позиции и признаки подготовки сил обороны к активным действиям.

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