Запускал ли враг шары с отражателями на Юге: Гуменюк рассказала
15 февраля 2023, 19:23Читати новину українською
Россия начала запускать воздушные шары над Киевщиной. Враг пытается истощить нашу ПВО.
Однако на Юге такую технику оккупанты еще не применяли. Об этом рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Пока не было случаев применения именно таких "ноу-хау",
– сказала Гуменюк.
Однако она добавила, что наблюдают активность вражеских летательных аппаратов вдоль линии фронта. Они разбирают наши позиции и признаки подготовки сил обороны к активным действиям.
Применение вражеских шаров: что известно
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что вражеские шары – "это не зонд и не аэростат. Это просто шар, несущий кусок металла". Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства.
- Угрозы для населения шары не несут. Целью их запуска, вероятно, было выявление и истощение нашей ПВО.
- Например, 15 февраля Киевская военная администрация отчиталась о обнаружение 6 враждебных целей – все их сбили. Сообщается, что они могли содержать разведоборудование.