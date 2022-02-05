Заработала горячая линия территориальной обороны: о чем там можно спросить

Россия активизировалась у наших границ. Более того, западные разведки в один голос предупреждают об угрозе нового масштабного нападения.

Именно поэтому территориальная оборона – одна из острых тем этой зимы. И вот в начале февраля 2022 года в Украине начала работу горячая линия терробороны, чтобы граждане могли узнать больше.

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Для украинцев открыли горячую линию терробороны

Горячая линия территориальной обороны Вооруженных сил Украины начала работать с 4 февраля 2022 года.

Позвонив туда, можно узнать ответы на связанные вопросы. Например, как поступить на службу.

Куда звонить и о чем спрашивать

Номер горячей линии терробороны

Горячая линия территориальной обороны – 0 800 50 70 28.

О чем рассказывают на горячей линии терробороны

По указанному номеру можно узнать следующее:

Как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны.

Как вступить в военную службу по контракту в резерве Сил территориальной обороны.

Каков порядок прохождения службы.

Какие правительство предоставляет социальные гарантии служащим Сил территориальной обороны.

Звонки на номер горячей линии бесплатны.

Что такое территориальная оборона Согласно закону Украины



Другая важная ее задача – это военно-патриотическое воспитание и "подготовка населения к условиям жизнедеятельности в районах ведения (военных) боевых действий".



Тероборона подчиняется командованию ВСУ через командующего силами территориальной обороны. Согласно закону Украины "Об основах национального сопротивления" , территориальная оборона – это легкая пехота, которая может помогать основным силам ВСУ охранять важные объекты, границу, дежурить на блокпостах, противодействовать диверсантам и создавать ячейки сопротивления, помогать в чрезвычайных ситуациях.Другая важная ее задача – это военно-патриотическое воспитание и "подготовка населения к условиям жизнедеятельности в районах ведения (военных) боевых действий".Тероборона подчиняется командованию ВСУ через командующего силами территориальной обороны.

27 января Рада поддержала законопроект 6302 о национальном сопротивлении. Среди прочего он позволяет членам добровольческих формирований территориальных общин при выполнении задач терробороны применять личное охотничье оружие, стрелковое оружие и другие виды вооружения.

Обратите внимание и на следующее:

Во Львовской области, как и по всей территории Украины, формируют бригаду терробороны: какие условия службы и как присоединиться.

Ветераны Ивано-Франковска создают добровольческое формирование, чтобы готовить силы в тылу.

Вступление в терроборону: три важные составляющие, о которых следует знать украинцам – в видео