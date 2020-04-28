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      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски

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      Какой у вас риск заражения на коронавирус – онлайн тест, какой процент инфицирования
      Тест на коронавирус / 24 Канал

      Определить риски подхватить коронавирус можно, не выходя из дома. Для этого надо пройти короткий онлайн-тест и узнать вероятный риск инфицирования.

      Украинская IT компания с помощью эпидемиологов разработали онлайн-тест на проверку вероятности инфицирования COVID-19.

      Пройти тест можно здесь

      Тестирование состоит из 30 вопросов. Чтобы пройти тест вам понадобится до 5 минут.

      Важно: тест не предназначен для диагностики COVID-19, а только оценивает потенциальный риск инфицирования.

      Результат теста не может заменить клинической оценки состояния человека, проведенной врачами. Если у вас реальные симптомы коронавируса – немедленно обращайтесь к медикам.


      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Пройдя тест, вы не только получите полезную информацию, но и поможете ученым лучше изучить коронавирус.

      По состоянию на сейчас тестирование прошлb более 15,5 тысяч респондентов. Когда тест пройдут 41 000 украинцев (0,1% населения Украины) данные передадут Минздраву, поскольку это ценные аналитические данные.

      Кто создал тест?Специалисты компании "Bits Orchestra", при поддержке медицинского центра "Астар", благотворительного фонда "Салюс". 

      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Здоровье Медицина Новости Техно Тесты на коронавирус
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