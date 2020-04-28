Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски

Определить риски подхватить коронавирус можно, не выходя из дома. Для этого надо пройти короткий онлайн-тест и узнать вероятный риск инфицирования.

Украинская IT компания с помощью эпидемиологов разработали онлайн-тест на проверку вероятности инфицирования COVID-19.

Пройти тест можно здесь

Тестирование состоит из 30 вопросов. Чтобы пройти тест вам понадобится до 5 минут.

Важно: тест не предназначен для диагностики COVID-19, а только оценивает потенциальный риск инфицирования.

Результат теста не может заменить клинической оценки состояния человека, проведенной врачами. Если у вас реальные симптомы коронавируса – немедленно обращайтесь к медикам.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Пройдя тест, вы не только получите полезную информацию, но и поможете ученым лучше изучить коронавирус.

По состоянию на сейчас тестирование прошлb более 15,5 тысяч респондентов. Когда тест пройдут 41 000 украинцев (0,1% населения Украины) данные передадут Минздраву, поскольку это ценные аналитические данные.

Кто создал тест?Специалисты компании "Bits Orchestra", при поддержке медицинского центра "Астар", благотворительного фонда "Салюс".