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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики

      - Читать новость на русском
      Ризик інфікування COVID-19 – онлайн тест, відсоток зараження
      Тест на коронавірус / 24 Канал

      Визначити ризики підхопити коронавірус можна, не виходячи з дому. Для цього треба пройти короткий онлайн-тест і дізнатися ймовірний ризик інфікування.

      Українська IT компанія за допомогою епідеміологів розробили онлайн-тест на перевірку ймовірності інфікування Covid-19.

      Пройти тест можна тут 

      Тестування складається з 30 питань. Щоб пройти тест вам знадобиться до 5 хвилин.

      Важливо: тест не призначений для діагностики COVID 19, а лише оцінює потенційний ризик інфікування.

      Результат тесту не може замінити клінічної оцінки стану людини, здійсненої лікарями. Якщо у вас реальні симптоми коронавірусу – негайно звертайтеся до медиків.


      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

      Пройшовши тест, ви не лише отримаєте корисну інформацію, але й допоможете науковцям краще вивчити коронавірус.

      Станом на зараз тестування пройшло понад 15,5 тисяч респондентів. Коли тест пройдуть 41 000 українців (0,1% населення України) дані передадуть МОЗ, оскільки це цінні аналітичні дані.

      Хто створив тест?Спеціалісти компанії "Bits Orchestra", за підтримки медичного центру "Астар", благодійного фонду "Салюс".

      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини України Медицина Новини Техно Тести на коронавірус
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