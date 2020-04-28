Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
Визначити ризики підхопити коронавірус можна, не виходячи з дому. Для цього треба пройти короткий онлайн-тест і дізнатися ймовірний ризик інфікування.
Українська IT компанія за допомогою епідеміологів розробили онлайн-тест на перевірку ймовірності інфікування Covid-19.
Пройти тест можна тут
Тестування складається з 30 питань. Щоб пройти тест вам знадобиться до 5 хвилин.
Важливо: тест не призначений для діагностики COVID 19, а лише оцінює потенційний ризик інфікування.
Результат тесту не може замінити клінічної оцінки стану людини, здійсненої лікарями. Якщо у вас реальні симптоми коронавірусу – негайно звертайтеся до медиків.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
Пройшовши тест, ви не лише отримаєте корисну інформацію, але й допоможете науковцям краще вивчити коронавірус.
Станом на зараз тестування пройшло понад 15,5 тисяч респондентів. Коли тест пройдуть 41 000 українців (0,1% населення України) дані передадуть МОЗ, оскільки це цінні аналітичні дані.
Хто створив тест?Спеціалісти компанії "Bits Orchestra", за підтримки медичного центру "Астар", благодійного фонду "Салюс".