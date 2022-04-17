Зарин – это наше предположение, но нужно ждать анализа специалистов, – мэр Тростянца.

Российские оккупанты не гнушаются ничем в войне против Украины. Их пособники угрожают украинцам химическим оружием. Вполне возможно, что именно его и нашли около Тростянца.

Об опасной находке в селе Белка близ Тростянца сообщил городской глава Юрий Бова вечером 16 апреля. Впоследствии он рассказал детали произошедшего.

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По его словам, после того, как военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" были освобождены город и окрестные села, бойцами местной теробороны была проведена зачистка территории. Именно тогда и обнаружили ящики с ампулами с подписями о химических радиовеществах в месте, где базировались российские оккупанты. Однако зарин ли это – пока говорить рано.

"По всем этим ампулам ведется проверка, подтвердится, что это химическое оружие, или нет – дождемся вывода специалистов. Наши предположения, что это так", – заявил Юрий Бова.

Что известно о зарине Зарин – это нервно-паралитическое вещество, которое может поражать человека как при попадании непосредственно на кожу, так и при вдыхании испарений. Даже маленькая капля может привести к гибели.

По словам Юрия Бовы, обнаруженных ящиков с ампулами достаточно много. Нашли их в лесопосадке, где российские оккупанты имели место дислокации, в том числе и технику.

Россия и химическое оружие

У россиян уже есть опыт использования химического оружия, в том числе зарина. Произошло это во время войны в Сирии, где российские войска выступили на стороне диктатора Башара аль-Асада.

По всей вероятности, химическое оружие оккупанты использовали и во время атаки на Мариуполь. Поскольку город сейчас в осаде и там ведутся тяжелые бои, установить, что именно это было – пока невозможно.

Перед этой атакой на Мариуполь о необходимости применения химического оружия заявлял один из главарей оккупационных властей в Донецкой области Эдуард Басурин. Но после этого его задержала ФСБ и увезла в неизвестном направлении. Украинские разведчики предполагают, что своим заявлением Басурин привлек дополнительное внимание к возможности применения химического оружия россиянами, чем сорвал их первоначальные планы.