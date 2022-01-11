Зарплата Баканова: сколько руководитель СБУ заработал за год

11 января 2022 , 07:20
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Источник:

24 канал

Глава Службы безопасности Украины в 2021 году заработал более 1,5 миллиона гривен. Самую большую зарплату чиновник получил за декабрь – 285 тысяч.

Меньше всего Баканов получал в начале года – по 104 тысячи. В другие месяцы у политика было по 113 тысяч. Об этом 24 каналу сообщили в СБУ.

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Зарплата Баканова за год

  • Январь – 104 тысячи 312 гривен.
  • Февраль – 104 тысячи 312 гривен.
  • Март – 104 тысячи 312 гривен.
  • Апрель – 130 тысяч 772 гривны.
  • Май – 113 тысяч 132 гривны.
  • Июнь – 113 тысяч 248 гривен.
  • Июль – 113 тысяч 220 гривен.
  • Август – 113 тысяч 220 гривен.
  • Сентябрь – 113 тысяч 220 гривен.
  • Октябрь – 113 тысяч 220 гривен.
  • Ноябрь – 113 тысяч 220 гривен.
  • Декабрь – 285 тысяч 240 гривен.
Обратите внимание! В августе 2021 года сообщали, что за 2 года на должности главы СБУ Баканов заработал более 2,5 миллиона гривен.

Зарплата Баканова / Запрос 24 канала

Зарплаты других политиков

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в 2021 году получил 795 324 гривны зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко – 541 465 гривен, а заместительница Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

Приблизительно такие же суммы получили и нардепы. К примеру, Давид Арахамия – 410 300 гривен. Юрий Бойко – 485 425, Ирина Геращенко – 582 783 гривны, Виктор Медведчук – 445 869 гривен.

Автор: Ольга Музика