Зарплата Баканова: сколько руководитель СБУ заработал за год

Глава Службы безопасности Украины в 2021 году заработал более 1,5 миллиона гривен. Самую большую зарплату чиновник получил за декабрь – 285 тысяч.

Меньше всего Баканов получал в начале года – по 104 тысячи. В другие месяцы у политика было по 113 тысяч. Об этом 24 каналу сообщили в СБУ.

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Зарплата Баканова за год

Январь – 104 тысячи 312 гривен.

Февраль – 104 тысячи 312 гривен.

Март – 104 тысячи 312 гривен.

Апрель – 130 тысяч 772 гривны.

Май – 113 тысяч 132 гривны.

Июнь – 113 тысяч 248 гривен.

Июль – 113 тысяч 220 гривен.

Август – 113 тысяч 220 гривен.

Сентябрь – 113 тысяч 220 гривен.

Октябрь – 113 тысяч 220 гривен.

Ноябрь – 113 тысяч 220 гривен.

Декабрь – 285 тысяч 240 гривен.

Зарплата Баканова / Запрос 24 канала Зарплаты других политиков Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в 2021 году получил 795 324 гривны зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко – 541 465 гривен, а заместительница Елена Кондратюк – 635 507 гривен. Приблизительно такие же суммы получили и нардепы. К примеру, Давид Арахамия – 410 300 гривен. Юрий Бойко – 485 425, Ирина Геращенко – 582 783 гривны, Виктор Медведчук – 445 869 гривен.