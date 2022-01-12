Зарплата Сытника: сколько глава НАБУ заработал в 2021 году

12 января 2022 , 22:12
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Источник:

24 канал

Артем Сытник в течение 2021 года заработал 2 948 394,98 гривны. В частности, в декабре главе НАБУ насчитали 164 514 гривен.

Это наименьшая зарплата, которую Сытнику начислили в 2021 году. В другие месяцы сумма превышала 200 тысяч гривен.

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Зарплата Сытника в 2021

  • Январь – 203 959 гривен;
  • февраль – 215 290 гривен;
  • март – 215 290 гривен;
  • апрель  – 243 848 гривен;
  • май – 282 010 гривен;
  • июнь – 215 365 гривен;
  • июль – 436 666 гривен;
  • август – 323 175 гривен;
  • сентябрь – 215 934 гривен;
  • октябрь – 215 441 гривна;
  • ноябрь – 216 897 гривен;
  • декабрь  – 164 514 гривен.


Зарплата Сытника в 2021 году / 24 канал

Зарплату Сытника формируют из:

  • должностного оклада;
  • доплаты за выслугу лет;
  • доплаты за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне;
  • доплаты за ранг;
  • надбавки государственным экспертам по вопросам тайн;
  • пособия к ежегодному оплачиваемому отпуску;
  • другой оплаты.

Сколько в 2021 заработал Зеленский

  • Владимир Зеленский в 2021 году заработал 336 тысяч гривен.
  • Из этой суммы Президент Украины уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.
  • Должностной оклад политика составил 28 тысяч гривен. Никаких надбавок и премий Зеленский не получал.
Автор: Мар'яна Бекало