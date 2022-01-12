Зарплата Сытника: сколько глава НАБУ заработал в 2021 году
12 января 2022 , 22:12Читати новину українською
Источник:24 канал
Артем Сытник в течение 2021 года заработал 2 948 394,98 гривны. В частности, в декабре главе НАБУ насчитали 164 514 гривен.
Это наименьшая зарплата, которую Сытнику начислили в 2021 году. В другие месяцы сумма превышала 200 тысяч гривен.
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Зарплата Сытника в 2021
- Январь – 203 959 гривен;
- февраль – 215 290 гривен;
- март – 215 290 гривен;
- апрель – 243 848 гривен;
- май – 282 010 гривен;
- июнь – 215 365 гривен;
- июль – 436 666 гривен;
- август – 323 175 гривен;
- сентябрь – 215 934 гривен;
- октябрь – 215 441 гривна;
- ноябрь – 216 897 гривен;
- декабрь – 164 514 гривен.
Зарплата Сытника в 2021 году / 24 канал
Зарплату Сытника формируют из:
- должностного оклада;
- доплаты за выслугу лет;
- доплаты за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне;
- доплаты за ранг;
- надбавки государственным экспертам по вопросам тайн;
- пособия к ежегодному оплачиваемому отпуску;
- другой оплаты.
Сколько в 2021 заработал Зеленский
- Владимир Зеленский в 2021 году заработал 336 тысяч гривен.
- Из этой суммы Президент Украины уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.
- Должностной оклад политика составил 28 тысяч гривен. Никаких надбавок и премий Зеленский не получал.