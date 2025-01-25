Ким говорит, что после изменений в законе его зарплата увеличилась на 30%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TSN.ua.

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Какую зарплату имеет Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА сообщил, что за месяц получает около 150 тысяч гривен. Однако, ранее его заработная плата составляла примерно 70 тысяч гривен. Ким добавляет, что у его заместителей была меньше зарплата, но он назначал им премии и надбавки.

Когда выбирали, меня спросил один из журналистов: "Чего вы идете туда, будете ставить премии?". Я сказал, что не буду я ставить себе премии никогда, и не ставил все четыре года,

– рассказывает Виталий Ким.

Председатель Николаевской ОВА добавляет, что за это время не доставил себе премии на 3 – 4 миллиона гривен. Он объясняет, что после реформы его зарплата увеличилась, а премии его заместителям ограничили. Таким образом зарплаты Кима и его заместителей практически сравнялись.

Ранее также стало известно, какую зарплату получает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Всего в течение 2024 года он заработал более 582 тысяч гривен.