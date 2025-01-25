Кім каже, що після змін у законі його зарплата збільшилася на 30%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TSN.ua.

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Яку зарплату має Віталій Кім

Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що за місяць отримує близько 150 тисяч гривень. Однак, раніше його заробітна плата становила приблизно 70 тисяч гривень. Кім додає, що у його заступників була менша зарплата, але він призначав їм премії та надбавки.

Коли обирали, мене спитав один із журналістів: "Чого ви йдете туди, будете ставити премії?". Я сказав, що не буду я ставити собі премії ніколи, і не ставив всі чотири роки,

– розповідає Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОВА додає, що за цей час не доставив собі премії на 3 – 4 мільйони гривень. Він пояснює, що після реформи його зарплата збільшилась, а премії його заступникам обмежили. Таким чином зарплати Кіма та його заступників практично зрівнялись.

Раніше також стало відомо, яку зарплату отримує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Загалом протягом 2024 року він заробив понад 582 тисячі гривень.