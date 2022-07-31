Зарплата военных в Украине: кто может рассчитывать на выплату в 100 тысяч гривен

Украинским военным, находящимся в зоне боевых действий, выплачивают зарплаты в размере 100 тысяч гривен. Такой размер зарплаты для военных был утвержден еще в феврале 2022 года.

В среднем зарплата военных в Украине колеблется от 13 до 25 тысяч гривен

Об этом говорится в материале 24 канала. На выплаты в размере 100 тысяч гривен могут рассчитывать только находящиеся в зоне боевых действий военные.

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Также военные будут получать соответствующую зарплату только в те дни, когда непосредственно участвуют в боевых действиях.

В среднем зарплата военных в Украине колеблется от 13 до 25 тысяч гривен в зависимости от должности и обязанностей. Согласно постановлению Кабмина №168, если военный находится в тылу, то получает 30 тысяч гривен.

Важно отметить, что если военный попал в плен или нет никаких данных о его пребывании, его семья получает деньги до момента, пока не будет информации, что человек погиб. То есть 100 тысяч гривен – если военный был в зоне боевых действий, 30 тысяч гривен – если в тылу.

Задержек в выплате зарплат для военных нет

Заместитель министра обороны Анна Маляр 7 июля информировала, что никаких задержек в выплатах зарплат военных нет.

Также Маляр прокомментировала сообщение о том, что одни бойцы обеспечены всем необходимым на 100%, тогда как другие вынуждены собирать на амуницию самостоятельно. Заместитель министра обороны призвала разбирать каждый конкретный случай в отдельности.

Добавим, что Верховная Рада приняла изменения в законы по мобилизованным работникам. Теперь работодатель не должен сохранять средний заработок работников, которые были призваны на военную службу.

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