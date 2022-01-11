Зарплаты в Офисе Президента: сколько в 2021 году заработал Ермак и его заместители

Андрей Ермак в течение 2021 года в должности главы Офиса Президента заработал более 563 тысяч гривен. Из этой суммы он уплатил около 110 тысяч гривен налогов.

О зарплате Ермака, а также заместителях главы Офиса Президента, 24 каналу рассказали в ответ на запрос.

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Зарплата Ермака в 2021 году

За 2021 год Ермак на посту главы ОП заработал 563 675,21 гривны. Его должностной оклад составляет 169 979,99 гривны. То есть остальные полученные деньги – премии и надбавки.

В течение года Ермак уплатил налоги на сумму в 109 916,67 гривны.



Зарплата Ермака в 2021 году / 24 канал

Зарплаты заместителей руководителя ОП

Юлия Соколовская заработала в 2021 году 554 819,40 гривны;

Андрей Смирнов – 462563,10 гривны;

Кирилл Тимошенко – 495 626,68 гривны;

Игорь Жовква – 609 807,36 гривны;

Роман Машовец – 562 981,11 гривны;

Олег Татаров – 472 839,67 гривны;

Игорь Брусил – 470 267,17 гривны;

Андрей Сибига – 354 860,85 гривны;

Алексей Днепров – 258 028,57 гривны;

Ростислав Шурма – 38526,71 гривны.

Руководитель аппарата Офиса Президента Мария Витушок получила 854 817,34 гривны. А пресс-секретарь президента Сергей Никифоров – 370 831,46 гривны зарплаты.

Зарплата заместителей главы ОП в 2021 году / 24 канал