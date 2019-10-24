Зарплаты в Украине: у кого заработок уменьшился

Аналитики рынка труда подвели итоги третьего квартала 2019 года. Так, в одной из сфер труда зарплаты снизились более чем на 15%. Чей заработок пока остается стабильным и кого осенью работодатели искали активнее всего – в материале.

В июле-сентябре зарплаты в рабочей области упали на 17% по сравнению с предыдущим кварталом. Таковы данные исследования аналитиков OLX Работа.

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Однако, это не самый большой спад: в сфере домашнего персонала он составил аж 44%. Безработным, которые бы хотели работать в качестве домашнего персонала, в среднем предлагают 5 500 грн. Но на Киевщине предложение зарплаты вдвое больше – 12 500 гривен.

Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода – производство. Работникам готовы платить в среднем 10 000 гривен в месяц,

– отмечают аналитики

Уменьшились зарплаты и у охранников и у работников баров и ресторанов. Им работодатели предлагали на 22% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

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А барменам были готовы платить на четверть больше, чем охранникам. У них месячный оклад может быть 5 800 грн, а у барменов – 7 100 грн.

Наибольшую среднюю зарплату предлагают строителям – 12 300 грн, а в Закарпатской области их заработок достигает 20 000 грн. Работникам транспортной сферы в Киевской области предлагают 17 000 грн. Для сравнения, в Украине средний уровень зарплат в логистике – 11 200 грн.



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Кого ищут работодатели?

В целом в III квартале работодатели разместили 68 000 вакансий на платформе OLX Работа. В наибольшем спросе остаются представители торговой сферы – 27% всех предложений. На втором месте по популярности-специалисты по логистике – 17%.

Чаще всего искали продавцов, водителей и поваров. Аналитика "OLX Работа" показала: за период с июля до сентября продавцов искали 7 400 раз со средним доходом примерно 7 500 грн. Водителей и поваров искали меньше: 5 200 и 3 300 вакансий соответственно. Однако зарплаты уже выше, первым готовы платить 15 000 грн/месяц, а за работу на кухне – в среднем 10 000 грн. В рейтинге востребованных работников самые большие оклады предлагают плиточнику, штукатуру и каменщику – 20 000 грн/месяц.

Сложнее всего устроиться агроспециалистам, их ищут меньше всего.

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