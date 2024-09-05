Это будет серьезнее: куда Путин еще может решиться поехать после Монголии
Владимир Путин, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда, осуществляет международные визиты. 2 сентября военный преступник прибыл в Монголию, где его должны были бы задержать, ведь страна ратифицировала Римский статут.
Очевидно, что это далеко не последний зарубежный визит российского президента. В разговоре с 24 Каналом российская оппозиционная журналистка и глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова предположила, куда еще может поехать глава Кремля.
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Куда еще решится полететь Путин
По мнению Романовой, следующий визит президент страны-агрессора может осуществить, например, в Индию. Однако если Китай – это политический партнер России, то Индия – торговый, поэтому уговорить Нью-Дели будет гораздо сложнее.
Это из существенного. Из несущественного, куда российский диктатор может еще поехать, например, Туркменистан, но такой визит не будет иметь никакого значения,
– сказала российская оппозиционная журналистка.
В последнее время Путин все чаще совершает зарубежные визиты. Вероятно, это нервное, предположила Романова.
Очень сложно влезть в голову Путина. Никто не знает, что там происходит и почему в Крыму заметили передвижение военной техники с символикой ядерных войск России. Только все посмеялись с отца Александра Лукашенко с его ядерными угрозами и стало понятно, что все это несерьезно. И тут вдруг появились военные автомобили с символикой ядерных войск,
– отметила глава благотворительного фонда "Русь сидящая".
По ее мнению, вероятное перемещение ядерки может быть связано с визитом диктатора в Монголию. К тому же из-за нынешнего построения мира сейчас политики не могут резко реагировать на то, что происходит.