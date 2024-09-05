Очевидно, що це далеко не останній закордонний візит російського президента. У розмові з 24 Каналом російська опозиційна журналістка та голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова припустила, куди ще може поїхати глава Кремля.

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Куди ще наважиться полетіти Путін

На думку Романової, наступний візит президент країни-агресора може здійснити, наприклад, в Індію. Проте якщо Китай – це політичний партнер Росії, то Індія – торговельний, тож вмовити Нью-Делі буде набагато складніше.

Це із суттєвого. З несуттєвого, куди російський диктатор може ще поїхати, наприклад, Туркменістан, але такий візит не матиме ніякого значення,

– мовила російська опозиційна журналістка.

Останнім часом Путін дедалі частіше здійснює закордонні візити. Ймовірно, це нервове, припустила Романова.

Дуже складно влізти у голову Путіна. Ніхто не знає, що там відбувається і чому у Криму помітили пересування військової техніки з символікою ядерних військ Росії. Тільки всі посміялися з батьки Алєксандра Лукашенка з його ядерними погрозами й стало зрозуміло, що все це несерйозно. І тут раптом з'явилися військові автомобілі з символікою ядерних військ,

– зазначила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

На її думку, ймовірне переміщення ядерки може бути пов'язане з візитом диктатора до Монголії. До того ж через нинішню побудову світу зараз політики не можуть різко реагувати на те, що відбувається.