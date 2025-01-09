Все уже договорились, – Зеленский и Умеров анонсировали новое заседание "Рамштайна"

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" может состояться уже в феврале 2025 года. Это вскоре подтвердил и Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода" и Офис Президента. Отмечается, что соответствующее заявление министр сделал после завершения 25-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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Когда состоится следующий "Рамштайн"

Рустем Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" будет проведен в феврале и страны-партнеры уже согласовали эту встречу.

Мы хотим, чтобы США остались и усилили присутствие, форматы есть разные, как вы знаете, мы создали NSATU (формат под эгидой НАТО, – 24 Канал), есть несколько европейских стран, которые хотят возглавлять это, или солировать, потому что это с Украиной вместе делается,

– пояснил министр обороны.

Он также заверил, что пока нет никаких проблем с подготовкой следующего заседания "Рамштайн".

Впоследствии предстоящее заседание контактной группы прокомментировал Владимир Зеленский, сообщили в Офисе Президента. Глава государства подтвердил, что следующая встреча будет в феврале.

У президента также спросили, возможно ли изменение названия этого формата на "Висбаден". На это Зеленский ответил, что в Висбадене у нас уже есть миссия и там работают военные многих стран мира.

Вопрос в целом не в названии – они собирались и в "Рамштайн", и собирались в Брюсселе. В прошлом году где-то было 50 на 50, но главное, что там принимались важные решения по поддержке Украины,

– пояснил глава государства.

К слову, ранее Министр обороны США Ллойд Остин высказался о будущем формата "Рамштайн" после инаугурации Дональда Трампа. По его словам, решение по этому поводу будет принимать новая администрация, однако союзники неоднократно подчеркивали важность платформы для поддержки Украины.