Рада начала свою работу с толкотни, а затем закрыла заседание

В четверг, 13 февраля, заседание Верховной Рады началось с толкотни. После блокирования трибуны нардепы завершили работу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Что известно о блокировании трибуны сегодня

Так, нынешнее заседание Верховной Рады началось с конфликта. Народные депутаты от "Европейской солидарности" с плакатами заблокировали трибуну под выкрики "позор".

Нардепы вышли с плакатами, где пишет: "Украина не Россия", "Нет диктатуре", "ДумайТЕ о победе, а не о выборах". Из-за этого сегодняшнее заседание Рады закрыли.

Что-то есть ощущение, что завтра (14 февраля – 24 Канал) тоже анонсированный час вопросов к правительству может не состояться. Эх, такой был бы процесс на День всех влюбленных 14 февраля,

– отмечает Железняк.

Контекст! 13 февраля решением СНБО были введены санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом стало известно еще днем ранее, что подтверждал и сам Порошенко.