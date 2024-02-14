Партнеры уже анонсировали новые пакеты помощи: эксклюзивные детали из Брюсселя

В Брюсселе 14 февраля проходит заседание в формате "Рамштайн". Еще перед официальным открытием партнеры начали анонсировать военную помощь Украине.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка София Назаренко, которая теперь находится в штаб-квартире НАТО. Встреча Контактной группы происходит в смешанном формате, в частности глава Пентагона Ллойд Остин подключился онлайн.

К теме На встрече "Рамштайн" заслушают доклад о поставках F-16 Украине

В вопросе военной помощи Украине стало известно о присоединении Нидерландов к коалиции по поставке дронов. Ожидается, что это усилит наступательные возможности украинской армии на поле боя.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Германии начать строительство завода по производству снарядов, которые также будут поставлять Украине. В будущем производственные объемы этого завода будут достигать до 200 тысяч боеприпасов в год.

Столтенберг также предложил союзникам пересмотреть возможность закупки боеприпасов за рубежом и наращивать производство снарядов, в частности путем увеличения количества рабочих смен.

Что еще будут обсуждать на "Рамштайне"

Украинские военные столкнулись с серьезной нехваткой артиллерийских снарядов, вследствие чего вынуждены жестко экономить выстрелы и тщательно выбирать цель поражения.

Кроме помощи для Украины, министры обороны НАТО собрались также для обсуждения того, как укрепить сам Североатлантический альянс, чтобы не допустить военного вторжения России. Учитывая увеличение оборонных расходов, в этом году государства – члены НАТО продемонстрируют рекордный успех.

В этом году я ожидаю, что 18 членов Альянса потратят на оборону 2% ВВП. Это еще одно рекордное количество и шестикратное увеличение по сравнению с 2014 годом, когда только три члена Альянса достигли этой цели,

– отметил Столтенберг.

Глава НАТО также добавил, что в этом году европейские союзники по НАТО инвестируют в оборону 380 миллиардов долларов – это впервые превысит 2% от их общего ВВП.

К тому же министры обороны соберутся 15 февраля на заседании Совета Украина – НАТО. Партнеры обсудят реформы на пути к полноценному членству Украины в НАТО и приближение Украины к стандартам НАТО во всех сферах – от закупок до логистики.

В Альянсе не верят в нападение России: последние новости