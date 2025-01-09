Делаю все, чтобы завершить войну в этом году, – Зеленский на заседании "Рамштайна"

В четверг, 9 января, в Германии стартовала встреча в формате "Рамштайн". На 25 заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины выступил президент Зеленский.

В своей речи он заявил, что делает все, чтобы война закончилась в 2025 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на запись заседания "Рамштайн".

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Что сказал Зеленский на "Рамштайн"

"Я делаю все, что могу, чтобы закончить эту войну с достоинством для Украины и всей Европы в этом году. Я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку", – сказал президент Зеленский.

Он подчеркнул, что завершение войны – это общая цель всех партнеров Украины.

"Мы должны все помнить, что завершение войны – это наша общая цель. Наша, не российская. Это то, что украинцы, европейцы, американцы и многие другие наши глобальные партнеры, как Япония, Саудовская Аравия, Аргентина. Они также желают нам мира, но вот в чем дело – Путин не только вкладывает свои инвестиции в агрессию, он удваивает их", – добавил украинский президент.

Он также отметил, что Россия нанимает солдат КНДР, руководство которой имеет целью изучение современной войны – для Пхеньяна важен "дешевый опыт", но не люди.