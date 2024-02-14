Ракеты для ПВО, новые системы и боеприпасы: Ллойд Остин открыл заседание "Рамштайна"

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин официально открыл заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Перед участниками встречи он выступил онлайн. Это уже 19-е заседание в формате "Рамштайн"

Сегодня партнеры обсудят краткосрочные потребности Украины, в частности, артиллерийские снаряды, системы ПВО и ракеты к ним. Об этом сообщил Ллойд Остин, открывая заседание, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе.

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Встреча "Рамштайн" открыта

Глава Пентагона заявил, что когда Путин начинал неспровоцированную войну против Украины, он делал ставку на то, что Украина пойдет на уступки и не будет воевать за свою землю. Ллойд Остин подчеркнул, что Путин сильно ошибался.

Украина борется с путинским вторжением с невероятным мужеством и феноменальным мастерством, а страны доброй воли по всему миру объединились в защиту Украины. Страны этой контактной группы, почти два года спустя, все еще объединены общей целью,

– сказал американский министр обороны.

Он говорит, что, несмотря на желание Путина, контактная группа все еще остается решительной и не делает ошибок. По словам главы Пентагона, США продолжают стоять на стороне Украины в то время, пока Россия все глубже погружается в изоляцию.

Сегодня мы будем работать над краткосрочными потребностями Украины, в том числе над ее неотложной потребностью в большем количестве артиллерии, боеприпасов и ракет ПВО, а также над тем, что мы называем коалициями способностей,

– заявил Ллойд Остин.

Министр обороны США добавил, что союзники и дальше будут работать вместе, чтобы предоставить Украине все необходимое и продолжать оттеснять российские войска.

Остин назвал российское вторжение в Украину "лобовой атакой" на мировой порядок, сформированный после Второй мировой войны международный порядок, осуждающий агрессию, защищающий государственный суверенитет и отстаивающий права человека.

Ллойд Остин прокомментировал свое отсутствие

Министр обороны США извинился перед коллегами, что не смог приехать в штаб-квартиру НАТО лично. Впрочем, он присоединился к заседанию в режиме онлайн.

Я планировал встретиться с вами сегодня в Брюсселе, но мне пришлось вернуться в больницу для нехирургических процедур. Я в хорошем состоянии, прогноз по раку остается отличным, и я очень благодарен за все пожелания,

– сказал Ллойд Остин.

Глава Пентагона отметил, что с нетерпением ждет возможности собрать контактную группу лично в ближайшее время.

Помощь Украине – в интересах Штатов

Ллойд Остин также заявил, что Соединенные Штаты Америки вместе с другими участниками "Рамштайна" поддерживают Украину и будут держаться, пока держатся украинцы.

Начав эту нечестную и неспровоцированную войну, Путин думал, что Украина упадет, но очень ошибался. Украина выстояла это вторжение с невероятной смелостью и феноменальным умением,

– сказал он.

По словам главы Пентагона, Кремль все еще ставит на то, что страны контактной группы лишатся интереса к Украине и поддержка партнеров будет ослабевать.

Но сейчас я уверен больше, чем когда-либо, я знаю, что и вы тоже. Эта контактная группа полна решительности и непоколебима. США остаются с Украиной, и будут поддерживать Украину в борьбе против путинской империалистической агрессии,

– заметил глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что участники коалиции, включая США, поддерживают Украину, потому что это правильно, и потому что это в базовых интересах безопасности самих Штатов.

Ранее сообщалось, что во время встречи "Рамштайн" будет доклад коалиции F-16, как все это происходит. Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко сказала, что подготовка к использованию F-16 проходит на нескольких уровнях. Пилотов обучают английскому языку, а также управлению самолетами.