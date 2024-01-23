Заседание "Рамштайна" открыто: Остин начал его в онлайн-формате

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник официально открыл заседание Контактной группы по обороне Украины. В этом месяце оно проходит в формате онлайн-конференции. Украинскую делегацию на встрече возглавляет Министр обороны Рустем Умеров.

Во вступительном слове Рустем Умеров выразил благодарность всем странам, поддерживающим наши Силы обороны, в частности, в развитии коалиций способностей. По его словам, сейчас необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украины.

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Министр обороны США открыл заседание

Ллойд Остин отметил, что Соединенные Штаты, а также вся международная коалиция, насчитывающая около 50 союзников и партнеров, остаются преданными поддержке Украины в ее борьбе против страны-агрессора.

Во время встречи он отметил, что это должно быть важно для всех стран.

Путин продолжает жертвовать потрясающим количеством российских военнослужащих и надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ и сломят боевой дух украинских военных. Поэтому я призываю эту группу предоставить Украине больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков,

– заявил Остин.

По его словам, если им не удастся сдержать Россию, это станет знаком для других потенциальных агрессоров. Это спровоцирует еще большее кровопролитие и хаос.

Министр обороны Соединенных Штатов отметил, что суверенная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности.

Остин отметил помощь от США

Глава Пентагона напомнил, что в конце декабря 2023 года Соединенные Штаты объявили о выделении пакета помощи в размере 250 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области безопасности.

По словам Остина, США продолжают упорно работать над мониторингом и отчетностью американской помощи Украине.

Мы не видели никаких достоверных доказательств неправильного использования или незаконного перенаправления американского вооружения, предоставленного Украине,

– рассказал чиновник.

В частности, Остин поблагодарил союзников и партнеров, объявивших о новых пакетах долгосрочной помощи для Украины. Речь идет о поддержке в области безопасности. Глава Пентагона выделил Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Швецию и Великобританию.

Он подчеркнул, что вместе эти обязательства составят миллиарды долларов дополнительной военной помощи для нашего государства.

Остин также подчеркнул, что США будут помогать "укреплению оборонно-промышленной базы Украины как для активизации текущей борьбы, так и для усиления долгосрочного сдерживания врага".

Рустем Умеров выступил на встрече

Министерство обороны Украины со своей стороны готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться нашим боевым опытом, содействовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями. Об этом сообщили в украинском ведомстве.

Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва требуются инновации и значительный технологический прогресс,

– отметил Умеров.

По его словам, в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль на повестке дня Министерства обороны.

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