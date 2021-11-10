На заседании СНБО обсудили ситуацию на границе с Беларусью и санкции: главные решения

Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны на 10 ноября. Главной темой обсуждения стала ситуация на границе с Беларусью, в частности, говорилось о потенциальных угрозах из-за наплывов мигрантов.

Об итогах заседания рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

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Созыву СНБО предшествовали два больших совещания

Отметим, что о созыве заседания стало известно накануне – 9 ноября. По словам Алексея Данилова, этому предшествовали два больших совещания. Одно из них провели в Главном управлении разведки Минобороны, другое – у президента Зеленского.

На заседании СНБО заслушали все доклады относительно состояния дел на границе – об этом рассказывали министр обороны и министр внутренних дел.

Обсудили и ситуацию на рынке энергоресурсов

Алексей Данилов подчеркнул, что после обсуждения принято соответствующее решение. Какое именно – он не уточнил.

О ситуации на рынке энергоресурсов отчитался премьер Денис Шмыгаль. После этого, опять-таки, приняли решение. О чем говорится – неизвестно.

Против кого ввели санкции

На заседании 10 ноября ввели санкции против людей, которые открывали "представительство Никарагуа" в оккупированном Крыму. Речь идет о 8 физических лицах. Из них 4 – граждане Никарагуа, а 4 – граждане России.

Больше здесь СНБО ввел санкции против людей, которые открывали "представительство Никарагуа" в оккупированном Крыму

Также приняли решение касательно 3 самолетов, которые, несмотря на предыдущие ограничения, продолжают курсировать в США.

Сегодня было приемлемо решение о наложении санкций. Я хочу сказать, что все те самолеты, которые считают необходимым без разрешения где-то передвигаться, они будут преследоваться, а все их регистрации будут отслеживаться,

– пояснил Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что самолет Виктора Медведчука со времени введения санкций находится на аэродроме в Киеве и никуда не отправлялся.

Баканов доложил о борьбе с контрабандистами

На заседании затронули, который уже был принят парламентом. По словам Данилова, создана рабочая группа с несколькими подразделениями. Также вскоре будет отчитываться профильный орган

На брифинге доложил о борьбе с контрабандистами и глава СБУ Иван Баканов. Он напомнил, что ранее президент Зеленский дал ряд поручений относительно войны с контрабандой. Также СНБО ввел соответствующие санкции весной 2021 года

Далее каждый государственный орган в пределах своей компетенции отрабатывает реализацию санкций на практике. То есть существует определенное распределение полномочий при выполнении санкционного режима,

– пояснил глава СБУ.

Против скольких лиц ввели санкции

С начала 2021 года СНБО ввел различные виды санкций в отношении 22 физических и 140 юридических лиц. В отношении физических лиц удалось, например, остановить финансовые операции в 23 банковских учреждениях, ограничить право совершать нотариальные действия в отношении 104 объектов недвижимости.

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Смотрите видео брифинга Алексея Данилова, Ивана Баканова и Дениса Монастырского:

Что приняли на предыдущем заседании Совета нацбезопасности и обороны: