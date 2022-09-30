Об этом 24 каналу сказал советник главы МВД Ростислав Смирнов. По его словам, на заседании СНБО будут приняты важные решения, учитывая вызовы, которые возникли перед Украиной.
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Какие вопросы обсудят на заседании СНБО
Смирнов считает, что основным вопросом, который будут рассматривать на заседании СНБО, будет шабаш, запланированный в Кремле относительно "присоединения" оккупированных территорий Украины к России. В частности, будут обсуждены следующие шаги.
Лучшим нашим шагом будет полное окружение Лимана, освобождение его или взятие в кольцо, например, и захват большого количества пленных,
– сказал советник главы МВД.
По его словам, второй вопрос, который будет подниматься на заседание СНБО, – это угрозы России о применении ядерного вооружения.
Это будет наработанное решение и коммуникации как внутри, так и за рубежом относительно этого вопроса,
– заявил Смирнов.
Потому что, заметил советник главы МВД, люди хотят слышать ответы, в частности и о возможных ядерных ударах России, и наших дальнейших шагах.
Какие вопросы могут быть подняты на заседании СНБО: смотрите видео
Значение обращения Зеленского к народам Кавказа
Смирнов отметил, что озвученное накануне обращение президента Владимира Зеленского к народам Кавказа относительно объявленной в России мобилизации очень важно.
Мы должны понимать, что все имеет значение. Все наши дальнейшие действия, в частности коммуникации, будут иметь также сильные заявления,
– сказал он.
Советник главы МВД добавил, что одной из тем на заседании СНБО может быть вопрос коммуникации с этими народами, отношения с ними и возможные пути нашей поддержки для них.
Что известно об анонсированном на 30 сентября заседании СНБО
- Президент Владимир Зеленский созвал на 30 сентября заседание СНБО. Конкретная тема его обсуждения не была названа.
- Заинтриговал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сказал, что на заседании примут фундаментальные решения.
- В своем ежедневном обращении Зеленский заявил, что на специальном заседании СНБО будут определенные решения. Он отметил, что Украина знает, как реагировать на любые российские действия.