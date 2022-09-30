Про це 24 каналу сказав радник глави МВС Ростислав Смірнов. За його словами, на засіданні РНБО будуть ухвалені важливі рішення, з огляду на виклики, які постали перед Україною.
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Які питання обговорять на засіданні РНБО
Смірнов вважає, що найбільш основним питанням, яке розглядатимуть на засіданні РНБО, буде шабаш, який запланували у Кремлі щодо "приєднання" окупованих територій України до Росії. Зокрема, будуть обговорені наші наступні кроки.
Найкращим нашим кроком буде повне оточення Лимана, відвойовування його або взяття в кільце, наприклад, та взяття великої кількості полонених,
– сказав радник глави МВС.
За його словами, друге питання, яке буде порушуватися на засідання РНБО, – це погрози Росії про застосування ядерного озброєння.
Це буде напрацьоване рішення та комунікації як усередині, так і за кордоном щодо цього питання,
– заявив Смірнов.
Тому що, зауважив радник глави МВС, люди хочуть чути відповіді, зокрема, і щодо можливих ядерних ударів Росії та наших подальших кроків.
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Значення звернення Зеленського до народів Кавказу
Смірнов зазначив, що озвучене напередодні звернення президента Володимира Зеленського до народів Кавказу щодо оголошеної в Росії мобілізації є дуже важливим.
Ми повинні розуміти, що все має значення. Всі наші подальші дії, зокрема, комунікації будуть мати також сильні заяви,
– сказав він.
Радник глави МВС додав, що однією із тем на засіданні РНБО може бути питання комунікації з цими народами, поводження з ними та можливі шляхи нашої підтримки для них.
Що відомо про анонсоване на 30 вересня засідання РНБО
- Президент Володимир Зеленський скликав на 30 вересня засідання РНБО. Конкретної теми його обговорення не було названо.
- Натомість заінтригував секретар РНБО Олексій Данілов. Він сказав, що на засіданні ухвалять фундаментальні рішення.
- У своєму щоденному зверненні Зеленський заявив, що на спеціальному засіданні РНБО будуть певні рішення. Він наголосив, що Україна знає, як реагувати на будь-які російські дії.