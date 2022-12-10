В очередной раз пытаются узаконить свои нарушения, – Кислица на Совбезе ООН проехался по России

9 декабря Россия инициировала созыв Совета Безопасности ООН. Как отметил постпред Украины Сергей Кислица, таким образом, враг пытается узаконить свои нарушения Устава ООН.

Сергей Кислица подчеркнул, что россияне продолжают подрывать важность Совбеза ООН. Его оккупанты используют с одной целью: распространение собственных пропагандистских нарративов.

Читайте также Нюрнберг-2: в ООН продвигают проект резолюции о трибунале против руководства России, – СМИ

Россия нивелирует важность Совбеза

Заметим, что темой этого заседания стало обсуждение снабжением оружия Украине партнерами с Запада. Как вы уже поняли, Россия требует пересмотреть это по, так сказать, вопросам безопасности.

Кислица, конечно, за словом в карман не полез. Он подчеркнул, что Россия пытается сделать свою ложь максимально убедительной. Для этого упаковывает ее в красивую обертку. Чтобы фейки выдать за факты, враг использует "многочисленные термины и названия, технические характеристики и цифры". Таким образом, он пытается доказать, что Украина отправляет полученное вооружение в третьи страны.

Постпред Украины напомнил, что Россия подобные тезисы уже озвучивала. Они звучали также в сентябре. Но и тогда мировое сообщество не нашло доказательств того, что эти упреки со стороны Кремля хотя бы немного соответствуют действительности.

Оружие работает в пользу Украины

Кислица подчеркнул, что с начала осени весь мир имел возможность наблюдать за освобождением Востока и Юга Украины. И это наглядная демонстрация того, что оружие, которое нам предоставили партнеры, работает именно на территории нашего государства.

Это самое мощное и убедительное доказательство того, что все оружие, которым владеет Украина, служит своему прямому назначению – помогать украинским воинам освобождать наш народ и наши территории,

– подчеркнул Кислица.

Постпред заметил, что в Украине действует многоуровневая система контроля. Она позволяет предотвратить незаконное использование оружия. Он отметил, что обращение и использование стрелкового оружия и легкого вооружения мониторят сразу несколько ведомств. В частности, МВД, СБУ и Государственная пограничная служба и другие.

Более того, у нас действует трехуровневая система контроля и надзора за вооружением, которое поступает от иностранных партнеров. Временная специальная комиссия обеспечивает парламентский контроль. Кроме того, свои полномочия реализует президент Украины с помощью СНБО.

Следует понимать, что на правительственном уровне работают Минобороны и ВСУ. Они совместно с иностранными партнерами контролируют и мониторят поставки вооружения в Украину. Кроме того, следят за движением международной технической помощи.

Кислица подчеркнул, что Россия не только должна проиграть в войне против Украины. После этого ее должна ожидать демилитаризация и денуклеаризация.

Это позволит предотвратить угрозу повторения агрессии и заложит прочный фундамент как для превращения России в миролюбивое государство, так и для обеспечения устойчивого мира и безопасности.

– подчеркнул Кислица.

Заметим, что Кислица на Совбезе выступал после представителя России Небензи. Последний настолько боялся жесткого заявления нашего постпреда, что решил покинуть зал заседания еще до его выступления. Оно и не удивительно, ведь Кислица полностью разбил все фейки, которыми разбрасывался ставленник Кремля.