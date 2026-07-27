"Ожидаем принципиальную реакцию": Украина инициировала заседание Совета Безопасности ООН

Украина созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН. Киев хочет привлечь внимание к последним российским атакам на гражданскую инфраструктуру и суда в Черном море

Об этом рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига .

Что известно о заседании Совета Безопасности ООН?

Сибига сообщил, что заседание запланировано на сегодня в 17:00, а Украина ожидает четкую позицию международного сообщества.

Он подчеркнул, что удары России выходят за рамки локального конфликта. Они создают риски не только для мирных городов, но и свободы судоходства и глобальной продовольственной безопасности.

Ожидаем четкую и принципиальную реакцию на последние удары России по украинской гражданской инфраструктуре и коммерческим судам в Черном море,

– подчеркнул глава ведомства.

Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку и принципиальную позицию.

В Киеве подчеркивают, что сильный сигнал от Совбеза необходим для усиления давления на агрессора и привлечения его к ответственности. Украина, со своей стороны, остается приверженной Уставу ООН и нормам международного права и продолжает работать ради всеобъемлющего и продолжительного мира.

Напомним, министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что по состоянию на 22 июля заход судов в украинские морские порты приостановилось из-за ситуации безопасности. По его словам, это решение приняли судовладельцы, а не украинские власти. Правительство работает над мерами по восстановлению стабильной работы морского коридора и гарантированию экспорта. В то же время министр призвал аграриев не спешить с продажей урожая, отметив, что мощностей для его хранения достаточно.

Россия предпринимает атаки, чтобы запугать судоходные компании, нарушить работу морских экспортных маршрутов, в том числе зернового коридора, и максимально повредить портовую инфраструктуру Украины.