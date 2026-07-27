Про це розповів виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

Що відомо про засідання Ради Безпеки ООН?

Сибіга повідомив, що засідання заплановане на сьогодні о 17:00, а Україна очікує на чітку позицію міжнародної спільноти.

Він наголосив, що удари Росії виходять далеко за межі локального конфлікту. Вони створюють ризики не лише для мирних міст, а й для свободи судноплавства та глобальної продовольчої безпеки.

Очікуємо на чітку та принципову реакцію на останні удари Росії по українській цивільній інфраструктурі та комерційних суднах у Чорному морі,

– наголосив голова відомства.

Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку та принципову позицію.

У Києві підкреслюють, що сильний сигнал від Ради Безпеки потрібен для посилення тиску на агресора та притягнення його до відповідальності. Україна, зі свого боку, залишається відданою Статуту ООН і нормам міжнародного права та продовжує працювати заради всеосяжного й тривалого миру.

Нагадаємо, міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив, що станом на 22 липня захід суден до українських морських портів призупинився через безпекову ситуацію. За його словами, це рішення ухвалили судновласники, а не українська влада. Уряд працює над заходами для відновлення стабільної роботи морського коридору та гарантування експорту. Водночас міністр закликав аграріїв не поспішати з продажем урожаю, зазначивши, що потужностей для його зберігання наразі достатньо.

Росія здійснює атаки, щоб залякати судноплавні компанії, порушити роботу морських експортних маршрутів, зокрема зернового коридору, та максимально пошкодити портову інфраструктуру України.