Заседание Совбеза ООН: в МИД оценили поведение посла России
Источник:24 канал
Во время заседания Совбеза ООН 31 января представитель России Василий Небензя решил преждевременно покинуть зал перед выступлением нашего государства. В МИД Украины прокомментировали такой шаг со стороны участника страны-агрессора.
Такие действия представителя России являются пренебрежением международными отношениями. Об этом заявил спикер украинского ведомства Олег Николенко.
К теме Совет ООН проголосовал за проведение заседания относительно Украины
Рассматриваем выход постоянного представителя России из зала до завершения заседания не только как неуважение к обсуждаемому вопросу. Это также попытка подорвать авторитет Совета безопасности как ключевого органа, призванного реагировать на угрозы международному миру и безопасности,
– сказал он.
Николенко подчеркнул, что на заседании Совбеза украинская делегация в очередной раз официально опровергла российскую ложь о якобы планах наступательной операции на Донбассе.
Четкая позиция Украины
По словам спикера, Украина твердо настаивает, что дипломатия является единственным путем разрешения ситуации на Донбассе.
Не увенчались успехом и попытки отдельных членов Совбеза представить обсуждение российской агрессии как противостояние США и России. Это было ничем иным, чем попыткой отвести внимание международного сообщества от агрессивных действий России в отношении Украины и Европы в целом,
– добавил Николенко.
Основные тезисы Совбеза ООН
- Представитель Великобритании во время выступления отмечал, что наращивание российских войск возле границ Украины является самым существенным за последние десятилетия.
- США в ходе Совбеза ООН заявляли, что Россия направляет еще больше сил к границе с Украиной. Представитель во время выступления заявила, что это делается прямо в этот момент. Она также предупредила, что угроза может быть со стороны Беларуси.
- В ходе заседания Совета Безопасности ООН США также проинформировали, что Россия угрожала военными действиями, если ее требования относительно "гарантий безопасности" не выполнят. Штаты же надеются на дипломатию.
Мнение эксперта о заседании Совбеза: смотрите видео