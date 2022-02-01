Заседание Совбеза ООН: в МИД оценили поведение посла России

Во время заседания Совбеза ООН 31 января представитель России Василий Небензя решил преждевременно покинуть зал перед выступлением нашего государства. В МИД Украины прокомментировали такой шаг со стороны участника страны-агрессора.

Такие действия представителя России являются пренебрежением международными отношениями. Об этом заявил спикер украинского ведомства Олег Николенко.

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Рассматриваем выход постоянного представителя России из зала до завершения заседания не только как неуважение к обсуждаемому вопросу. Это также попытка подорвать авторитет Совета безопасности как ключевого органа, призванного реагировать на угрозы международному миру и безопасности,

– сказал он.

Николенко подчеркнул, что на заседании Совбеза украинская делегация в очередной раз официально опровергла российскую ложь о якобы планах наступательной операции на Донбассе.

Четкая позиция Украины

По словам спикера, Украина твердо настаивает, что дипломатия является единственным путем разрешения ситуации на Донбассе.

Не увенчались успехом и попытки отдельных членов Совбеза представить обсуждение российской агрессии как противостояние США и России. Это было ничем иным, чем попыткой отвести внимание международного сообщества от агрессивных действий России в отношении Украины и Европы в целом,

– добавил Николенко.

Основные тезисы Совбеза ООН

Представитель Великобритании во время выступления отмечал, что наращивание российских войск возле границ Украины является самым существенным за последние десятилетия.

США в ходе Совбеза ООН заявляли, что Россия направляет еще больше сил к границе с Украиной. Представитель во время выступления заявила, что это делается прямо в этот момент. Она также предупредила, что угроза может быть со стороны Беларуси.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН США также проинформировали, что Россия угрожала военными действиями, если ее требования относительно "гарантий безопасности" не выполнят. Штаты же надеются на дипломатию.

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Совет безопасности Организации Объединенных Наций поддержал проведение заседания относительно Украины. Его проведут 18 февраля.