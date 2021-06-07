Заседание Совета НАТО – Россия: Столтенберг назвал вероятные темы для обсуждения

Йенс Столтенберг предложил Москве провести заседание Совета Россия – НАТО. Он считает, что существует много тем, которые требуют обсуждения. В частности, о совместных интересах.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что они приглашали российское правительство на встречу еще более года назад. С тех пор положительного ответа так и не было.
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По словам Столтенберга, диалог является лучшим способом преодоления напряженности.
Отношения НАТО и России за последнее время достигли уровня, ниже которого не опускались со времен окончания холодной войны,
– заявил генсек НАТО.
Вероятные темы для обсуждения
- Столтенберг отметил, на заседании могут обсудить взаимный обмен информацией о военных маневрах. Это поможет в предотвращении недоразумений и возможной эскалации.
- Также в НАТО хотели бы выделить время на достижение "достаточной прозрачности" в военной активности каждой из сторон. Таким образом планируют избежать непредвиденных ситуаций.