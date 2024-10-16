Рютте анонсировал дату заседания Совета Украина-НАТО: состоится уже совсем скоро

Очередное заседание Совета Украина-НАТО состоится уже совсем скоро. Оно пройдет на уровне министров обороны, поэтому на встрече соответственно будет и глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров.

Заседание состоится уже в четверг, 17 октября. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Североатлантического альянса.

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Когда состоится заседание Совета Украина-НАТО

Как рассказал недавно избранный генсек НАТО, заседание Совета Украина-НАТО состоится вечером в четверг, 17 октября. Там главы оборонных ведомств встретятся со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Во время разговора чиновники обсудят ситуацию на фронте в Украине и наиболее насущные потребности Вооруженных Сил Украины. В то же время, по словам Рютте, полным ходом идет работа по созданию нового командования НАТО в Висбадене.

Оно будет предусматривать координацию помощи и подготовки солдат для нашего государства, а также выполнение обещания выделить Украине 40 миллиардов евро в рамках предоставления военной поддержки.

Союзники по НАТО предоставили Украине 20,9 миллиарда евро военной помощи в первой половине 2024 года, и союзники выполняют свои обязательства до конца года,

– добавил он.

Ранее он отметил, что хорошо знает все элементы Плана победы. Генсек напомнил, что на летнем саммите было решено, что членство Украины в Альянсе является необратимым процессом. Сейчас с Киевом и союзниками продолжаются разговоры о том, какие следующие шаги надо сделать