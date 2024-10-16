Засідання відбудеться вже у четвер, 17 жовтня. Про це заявив генеральний секретар НАТО, пише 24 Канал із посиланням на повідомлення пресслужби Північноатлантичного альянсу.

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Коли відбудеться засідання Ради Україна-НАТО

Як розповів нещодавно обраний генсек НАТО, засідання Ради Україна-НАТО відбудеться ввечері у четвер, 17 жовтня. Там глави оборонних відомств зустрінуться зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Під час розмови посадовці обговорять ситуацію на фронті в Україні та найбільш нагальні потреби Збройних Сил України. Водночас, за словами Рютте, повним ходом триває робота зі створення нового командування НАТО у Вісбадені.

Воно передбачатиме координацію допомоги та підготовки солдатів для нашої держави, а також виконання обіцянки виділити Україні 40 мільярдів євро у межах надання військової підтримки.

Союзники по НАТО надали Україні 20,9 мільярда євро військової допомоги у першій половині 2024 року, і союзники виконують свої зобов'язання до кінця року,

– додав він.

Раніше він зазначив, що добре знає усі елементи Плану перемоги. Генсек нагадав, що на літньому саміті було вирішено, що членство України в Альянсі є безповоротним процесом. Наразі з Києвом та союзниками тривають розмови про те, які наступні кроки треба зробити