От закупки оружия до логистики: Совет Украина – НАТО обсудит дальнейшую поддержку Киева

Министры обороны государств-членов НАТО 15 февраля собрались в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Во время заседания планируют обсудить военные потребности Украины и ее приближение к стандартам Альянса на разных направлениях.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала София Назаренко, заметив, что говорится о различных потребностях – от закупки оружия до логистики. Участие в заседании принимают страны-члены НАТО, а также Швеция, которая уже ждет полноценное членство.

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Партнеры Украины должны мобилизовать свои усилия

Днем ранее – 14 февраля – министры обороны собирались в значительно большем формате "Рамштайн". К такому формату обычно присоединяется более 50 стран. В то же время 15 февраля состоится очередное заседание органа Совет Украина – НАТО.

Стоит вспомнить, что этот орган создали летом 2023 года во время саммита НАТО в Вильнюсе. Сейчас он активно функционирует, а партнеры Украины постоянно подчеркивают, что наше государство должно в дальнейшем получать военную помощь. Более того, глава НАТО Йенс Столтенберг отметил успехи украинской армии в Черном море и заявил, что был ими приятно удивлен.

Мы видим, что наша поддержка ежедневно меняет ситуацию на поле боя. Украинцы смогли нанести успешный удар по российскому военному кораблю, и это демонстрирует навыки и компетентность украинских Вооруженных Сил в нанесении глубоких ударов в тылу России,

– подчеркнул Йенс Столтенберг.

Мобилизовать свои усилия для Украины союзников призвала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. По ее словам, это нужно сделать, учитывая то, что Россия увеличивает военный бюджет и наращивает военный потенциал.

"Запад делает много, но проблема в том, что Россия также делает много. Мы должны помнить, что это незаконная война со стороны России. Она превратила свою экономику в военную экономику. Много ресурсов идет на войну, на производство боеприпасов, а это означает, что мы также должны активизироваться, и уже это делаем", – подчеркнула Кайса Оллонгрен.

Альянс должен увеличить расходы на оборону

Отдельной темой встречи является укрепление самого Альянса, учитывая длительную войну в Украине. Вчера Йенс Столтенберг представил новые статистические данные и отметил, что Альянс делает успехи в увеличении расходов на оборону. Такой план приняли, еще в 2014 году как ответ на агрессивную политику Москвы и начало войны в Украине.

Тогда необходимого минимума, а именно расходов 2% от ВВП на оборону, достигли только три страны Альянса. В 2023 году таких стран было уже 11 из 31 члена НАТО. В этом году Йенс Столтенберг ожидает, что количество государств увеличится до 18.

НАТО готовится к угрозам со стороны Москвы

Страны Альянса готовятся к возможной конфронтации с Москвой. Сейчас продолжаются одни из масштабных за последние годы военные учения НАТО под названием Steadfast Defender 2024. К ним привлечены более 90 000 военнослужащих, которые отрабатывают план ответа на гипотетическое нападение на одну из стран-членов.

Кроме этого, министр обороны Германии Борис Писториус сделал заявление о развертывании немецкого военного подразделения в Латвии. По его словам, это поможет укрепить восточный фланг НАТО.

Если будет необходимо, бригада будет готова к бою в 2027 году. Мы шаг за шагом идем вперед. Я абсолютно оптимистичен, что мы успеем и будем готовы вовремя,

– сказал Борис Писториус.

Более того, страны Балтии разработали планы укрепления собственных границ от нападения России и Беларуси. Они уже начали устанавливать ограждения на общих границах со странами-агрессорами и разворачивать бункеры.

Границы с Россией и Беларусью должны быть укреплены. Мы уже построили заграждение, чтобы защитить нашу границу от потоков нелегальной миграции, но, конечно, военная контрмобильность является частью укрепления границы,

– отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Результаты заседания Совет Украина – НАТО объявит Йенс Столтенберг во время своей завершающей пресс-конференции.

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