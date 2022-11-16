Усиленная защита критической инфраструктуры: ключевые тезисы заседания Ставки главнокомандующего
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в среду 16 ноября. Обсуждали, в частности, последствия массированной ракетной атаки на Украину, произошедшей накануне.
Кроме того, подняли тему повышения эффективности работы ПВО. Пресс-служба главы государства также отметила, что на заседании приняли решение относительно дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий.
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О чем именно говорили участники заседания
На заседании, состоявшемся 16 ноября, обсуждали ситуацию на фронте. Приняли решение по:
- Обеспечение армии необходимым инвентарем и экипировкой на зимний период;
- продолжение деоккупации украинских территорий от захватчика;
- темпов ремонта техники и требуемого вооружения для военных.
Участники заседания рассказали о последствиях российских ракетных ударов по Украине. Они проанализировали масштабы повреждений и согласовали решение о ликвидации разрушений, нанесенных оккупантами во время массированной атаки.
Также договорились об усилении защиты объектов критической инфраструктуры страны и повышении эффективности работы ПВО.
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Кто присутствовал на заседании
На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего были:
- руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов,
- министр обороны Алексей Резников,
- Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный,
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
- глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко,
- командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский,
- командующие войск оперативных направлений.
Кроме того, в обсуждении приняли участие:
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- другие члены правительства,
- руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
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Массированное ракетное нападение на Украину 15 ноября: коротко о главном
- 15 ноября Россия нанесла самый масштабный массированный ракетный удар по критической инфраструктуре страны с начала вторжения. По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, оккупанты выпустили по украинской территории 96 крылатых ракет.
- Украинская ПВО отбила 77 из них. Однако попавшие ракеты нанесли ущерб энергетической системе государства.
- Больше всего попаданий зафиксировали в центре и на севере. Во всех регионах Украины возникли проблемы с электроэнергией и связью.
- Кроме того, российские террористы попали в три жилых дома в столице. В одном из них спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
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