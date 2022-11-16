Усиленная защита критической инфраструктуры: ключевые тезисы заседания Ставки главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в среду 16 ноября. Обсуждали, в частности, последствия массированной ракетной атаки на Украину, произошедшей накануне.

Кроме того, подняли тему повышения эффективности работы ПВО. Пресс-служба главы государства также отметила, что на заседании приняли решение относительно дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий.

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О чем именно говорили участники заседания

На заседании, состоявшемся 16 ноября, обсуждали ситуацию на фронте. Приняли решение по:

Обеспечение армии необходимым инвентарем и экипировкой на зимний период;

продолжение деоккупации украинских территорий от захватчика;

темпов ремонта техники и требуемого вооружения для военных.

Участники заседания рассказали о последствиях российских ракетных ударов по Украине. Они проанализировали масштабы повреждений и согласовали решение о ликвидации разрушений, нанесенных оккупантами во время массированной атаки.

Также договорились об усилении защиты объектов критической инфраструктуры страны и повышении эффективности работы ПВО.

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Кто присутствовал на заседании

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего были:

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак ,

, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ,

, министр обороны Алексей Резников ,

, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный ,

, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ,

, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко ,

, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ,

, командующие войск оперативных направлений.

Кроме того, в обсуждении приняли участие:

министр внутренних дел Денис Монастырский ,

, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ,

, министр инфраструктуры Александр Кубраков ,

, другие члены правительства,

руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Массированное ракетное нападение на Украину 15 ноября: коротко о главном

15 ноября Россия нанесла самый масштабный массированный ракетный удар по критической инфраструктуре страны с начала вторжения. По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, оккупанты выпустили по украинской территории 96 крылатых ракет .

. Украинская ПВО отбила 77 из них. Однако попавшие ракеты нанесли ущерб энергетической системе государства.

Больше всего попаданий зафиксировали в центре и на севере. Во всех регионах Украины возникли проблемы с электроэнергией и связью.

Кроме того, российские террористы попали в три жилых дома в столице. В одном из них спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

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