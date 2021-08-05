Дело Тупицкого: заседание суда отложили на 9 сентября

Подольский районный суд Киева отложил подготовительное судебное заседание по делу в отношении бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Новой датой было выбрано 9 сентября.

Соответствующее решение огласила судья Людмила Казмиренко 4 августа. Заседание перенесли из-за отсутствия адвокатов Тупицкого в зале суда.

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Суд по делу Тупицкого отложили на 9 сентября

Сам экс-глава Конституционного Суда присутствовал 4 сентября в Подольском районном суде. Впрочем, его защитники подали ходатайства, в которых просили суд определить причины их неявки уважительными и отложить подготовительное судебное заседание.

В частности, адвокаты Константин Дорошенко и Александр Телешецкий объяснили, что будут участвовать в другом заседании, которое состоится в Высшем антикоррупционном суде.

Тупицкий в суде заявил, что поддерживает ходатайство своих защитников об отложении этого заседания.

Дела экс-главы КСУ Тупицкого: что известно

В январе 2021 года Государственное бюро расследований сообщило Александру Тупицкому о подозрении. Дело касается дачи ложных показаний и подкупа свидетеля. Впрочем, экс-глава КСУ не являлся на заседание суда, и поэтому ему не смогли избрать меру пресечения.

Еще одно обвинение касалось ложного декларирования Тупицкого. Он не указал в декларации участки, которые имеет в оккупированном Крыму. Но Голосеевский районный суд Киева 27 мая закрыл дело. Судьи объяснили решение тем, что не увидели в действиях чиновника правонарушений.

В июле отстраненный глава КСУ получил новое подозрение. Оно касается вмешательства в систему дистанционного обслуживания клиентов казначейства.



Чем отличился Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала