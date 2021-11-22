Защищал на интересы, – Арестович о причине отрицания Зеленским операции с вагнеровцами
Источник:24 канал
Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак отрицали проведение спецоперации по задержанию вагнеровцев. Алексей Арестович заявил, что делали это якобы намеренно, "чтобы защитить национальные интересы".
Отрицание спецоперации с вагнеровцами со стороны Зеленского и Ермака советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал в эфире одного из украинских телеканалов.
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Арестович объяснил, почему Зеленский не говорил об операции с вагнеровцами
По словам Арестовича, когда операция проваливается, то идет минимизация ущерба. Если операция носит интернациональный характер, затрагиваются интересы 3 и больше стран, то в локализации провала участвует и лично верховный главнокомандующий.
Советник главы ОП добавил, что информация о проведении или непроведении спецоперации является гостайной. Поэтому нельзя говорить ни о том, что она производится, ни о ее отсутствии.
Возможно, и президент, и глава ОП защищали национальные интересы Украины и, в частности, тех лиц, которые выполняли задачи разведки и выполняют в России и Беларуси,
– объяснил Арестович.
Также он отметил, что теперь украинских разведчиков легко могут вычислить спецслужбы государства-агрессора.
Спецоперация по задержанию "вагнеровцев": коротко
- На днях журналисты-расследователи Bellingcat опубликовали отчет о результатах расследования относительно спецоперации по задержанию наемников российского ЧВК "Вагнера". Они подтвердили, что операцию готовили украинская власть.
- В документе говорится о процессе вербовки "вагнеровцев", однако нет информации, кто именно "слил" спецоперацию.
- Известно, что Ермак попросил перенести ее реализацию на неделю. Политик опасался, что после задержания боевиков Россия откажется от запланированного перемирия на Донбассе.