Защищал на интересы, – Арестович о причине отрицания Зеленским операции с вагнеровцами

Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак отрицали проведение спецоперации по задержанию вагнеровцев. Алексей Арестович заявил, что делали это якобы намеренно, "чтобы защитить национальные интересы".

Отрицание спецоперации с вагнеровцами со стороны Зеленского и Ермака советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Арестович объяснил, почему Зеленский не говорил об операции с вагнеровцами

По словам Арестовича, когда операция проваливается, то идет минимизация ущерба. Если операция носит интернациональный характер, затрагиваются интересы 3 и больше стран, то в локализации провала участвует и лично верховный главнокомандующий.

Советник главы ОП добавил, что информация о проведении или непроведении спецоперации является гостайной. Поэтому нельзя говорить ни о том, что она производится, ни о ее отсутствии.

Возможно, и президент, и глава ОП защищали национальные интересы Украины и, в частности, тех лиц, которые выполняли задачи разведки и выполняют в России и Беларуси,

– объяснил Арестович.

Также он отметил, что теперь украинских разведчиков легко могут вычислить спецслужбы государства-агрессора.

Спецоперация по задержанию "вагнеровцев": коротко