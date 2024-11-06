Даже в договоре НАТО не написано, что США отвечают за безопасность Европы, сказал 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман. Однако сейчас независимо от того, кто придет к власти в США, Европа понимает, что пора учиться быть самостоятельной в обороне и безопасности.

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Европа должна сама себя защищать

Политтехнолог напомнил, что после распада Советского Союза европейские страны вообще начали распускать свои армии. Однако сейчас они берут это в свои руки.

Например, Эстония на следующий год в бюджете заложила на оборону почти 4% ВВП. К слову, норматив НАТО на оборону составляет 2%.

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В 2022 году менее 10 стран Европы, которые входят в НАТО, придерживались нормы 2% от ВВП. А уже в 2024 году из 32 стран-членов НАТО более 20 выполнят целевой показатель оборонных расходов в 2%.

Тенденция на улучшение. То есть прибавка военного бюджета Европы в этом году больше чем весь военный бюджет России,

– сказал Шейтельман.

По его словам, увеличение расходов на оборону ощущает на себе Украина. Недавно президент Владимир Зеленский сказал, что налаживается ситуация с поставками снарядов. В частности, если сейчас соотношение снарядов примерно 1 к 2, то в начале года соотношение выстрелов составляло 1 к 7, 1 к 8, а то и больше в некоторые месяцы.

К слову, еще накануне президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, европейские чиновники начали разработку стратегии на случай его возвращения. В частности, ближайшие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений в случае, если Трамп победит на выборах.