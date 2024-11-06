Навіть у договорі НАТО не написано, що США відповідають за безпеку Європи, сказав 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман. Проте зараз незалежно від того, хто прийде до влади у США, Європа розуміє, що вже час вчитися бути самостійною в обороні та безпеці.

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Європа повинна сама себе захищати

Політтехнолог нагадав, що після розпаду Радянського Союзу європейські країни взагалі почали розпускати свої армії. Однак зараз вони беруть це у свої руки.

Наприклад, Естонія на наступний рік в бюджеті заклала на оборону майже 4% ВВП. До слова, норматив НАТО на оборону становить 2%.

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У 2022 році менш як 10 країн Європи, які входять до НАТО, дотрималися норми 2% від ВВП. А вже у 2024 році з 32 країн-членів НАТО понад 20 виконають цільовий показник оборонних витрат у 2%.

Тенденція на покращення. Тобто прибавка військового бюджету Європи цього року більше ніж весь військовий бюджет Росії,

– мовив Шейтельман.

За його словами, збільшення витрат на оборону відчуває на собі Україна. Нещодавно президент Володимир Зеленський сказав, що налагоджується ситуація з постачанням снарядів. Зокрема, якщо зараз співвідношення снарядів приблизно 1 до 2, то на початку року співвідношення пострілів становило 1 до 7, 1 до 8, а то й більше в деякі місяці.

До слова, ще напередодні президентських виборів у США, на яких переміг Дональд Трамп, європейські чиновники почали розробку стратегії на випадок його повернення. Зокрема, найближчі союзники Вашингтона в Європі готуються до можливого розриву трансатлантичних відносин у випадку, якщо Трамп переможе на виборах.