Украина получила разрешение бить по территории Белгородской области России западным оружием, но с определенными ограничениями. Аналитики Института изучения войны сказали, что еще нужно, чтобы защитить Харьков.

Предоставление западных систем противовоздушной обороны и снятие ограничений на возможность наносить удары по военным объектам на российской территории западным оружием остаются крайне важными для защиты Харькова от вражеских ударов. Недавно целый ряд стран-союзниц позволил бить по территории России своим оружием.

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Украина может защитить Харьков

Эти изменения позволят украинским силам использовать системы, предоставленные Западом, для нанесения ударов по российским районам обстрела и базирования в приграничных районах и воздушном пространстве России. Способность украинских войск сбивать российские военные самолеты на линии фронта показывает, что они, вероятно, смогут воспроизвести тот же эффект как украинскими, так и западными системами для защиты северной части Харьковской области и города Харькова.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что российские войска не смогут захватить Харьков, если наша армия получит два зенитных комплекса Patriot для развертывания в регионе. В течение последних нескольких недель российские войска обстреливали город Харьков управляемыми авиационными бомбами и различными ракетами.

Общее качество украинского войска будет выше, чем вражеского