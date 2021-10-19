Защита независимости, – в группе "Справедливость" проанализировали принятый закон о НАБУ

Верховная Рада одобрила законопроект, который меняет статус Национального антикоррупционного бюро. Самая главная часть документа – это внедрение правильного конкурса по избранию руководителя учреждения.

Об этом в эфире 24 каналу сообщил народный депутат от группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин. Он отметил, что потенциальных кандидатов на должность руководителя будут предлагать Кабмин и международные партнеры.

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"Конфигурация голосования такова, что международные партнеры будут иметь решающий голос", – объяснил нардеп.

Юрчишин: Были малые шансы принятия

Юрчишин отметил, что НАБУ имело независимость. Еще задолго до принятия законопроекта.

"Сейчас НАБУ получило защиту своей независимости, а также гарантию того, что следующего руководителя НАБУ отберут на независимой процедуре", – отметил депутат.

Президент теперь не сможет назначать руководителя НАБУ по результатам конкурса. У него нет таких полномочий. Это будет делать Кабмин, поскольку НАБУ становится центральным органом исполнительной власти со спецполномочиями.

Юрчишин отметил, что отныне руководителя НАБУ не будут назначать манипулятивными методами. Как это сейчас происходит в Госбюро расследований.

"Законопроект вообще очень позитивный. Однако квартал назад были малые шансы принятия, а экономическая ситуация и требование МВФ существенно помогли. Единственное, что не удалось решить, то это независимость аудита НАБУ", – рассказал народный избранник.

Юрчишин о принятом законе по НАБУ: смотрите видео

Законопроект о НАБУ: главное

Законопроект №5459-1 превращает НАБУ из госправоохранительного органа в центральный орган исполнительной власти. Отныне он будет иметь специальный статус.

Бюро должно расследовать не только дела в отношении коррупционеров, но и "другие уголовные правонарушения".

Из закона о НАБУ исключили положение о том, что бюро "образуется президентом Украины в соответствии с этим и другими законами Украины". Противоречия, которые вызвало окончание "и других законов", убрали.

Деятельность НАБУ будет координировать Кабмин. Он же будет назначать и увольнять директора.



Изменения закона в деятельности НАБУ / Инфографика 24 канала