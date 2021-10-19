Об этом в эфире 24 каналу сообщил народный депутат от группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин. Он отметил, что потенциальных кандидатов на должность руководителя будут предлагать Кабмин и международные партнеры.
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"Конфигурация голосования такова, что международные партнеры будут иметь решающий голос", – объяснил нардеп.
Юрчишин: Были малые шансы принятия
Юрчишин отметил, что НАБУ имело независимость. Еще задолго до принятия законопроекта.
"Сейчас НАБУ получило защиту своей независимости, а также гарантию того, что следующего руководителя НАБУ отберут на независимой процедуре", – отметил депутат.
Юрчишин отметил, что отныне руководителя НАБУ не будут назначать манипулятивными методами. Как это сейчас происходит в Госбюро расследований.
"Законопроект вообще очень позитивный. Однако квартал назад были малые шансы принятия, а экономическая ситуация и требование МВФ существенно помогли. Единственное, что не удалось решить, то это независимость аудита НАБУ", – рассказал народный избранник.
Юрчишин о принятом законе по НАБУ: смотрите видео
Законопроект о НАБУ: главное
- Законопроект №5459-1 превращает НАБУ из госправоохранительного органа в центральный орган исполнительной власти. Отныне он будет иметь специальный статус.
- Бюро должно расследовать не только дела в отношении коррупционеров, но и "другие уголовные правонарушения".
- Из закона о НАБУ исключили положение о том, что бюро "образуется президентом Украины в соответствии с этим и другими законами Украины". Противоречия, которые вызвало окончание "и других законов", убрали.
- Деятельность НАБУ будет координировать Кабмин. Он же будет назначать и увольнять директора.
Изменения закона в деятельности НАБУ / Инфографика 24 канала