Про це в ефірі 24 каналу повідомив народний депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин. Він наголосив на тому, що потенційних кандидатів на посаду керівника пропонуватиме Кабмін і міжнародні партнери.
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"Конфігурація голосування така, що міжнародні партнери матимуть вирішальний голос", – пояснив нардеп.
Юрчишин: Були малі шанси ухвалення
Юрчишин відзначив, що НАБУ мало незалежність. Ще задовго до ухвалення законопроєкту.
"Зараз НАБУ отримало захист своєї незалежності, а також гарантію того, що наступного керівника НАБУ відберуть на незалежній процедурі", – відзначив депутат.
Юрчишин зауважив, що відтепер керівник НАБУ не призначатимуть маніпулятивними методами. Як це зараз відбувається у Держбюро розслідувань.
"Законопроєкт узагалі дуже позитивний. Проте квартал тому були малі шанси ухвалення, а економічна ситуація й вимога МВФ суттєво допомогли. Єдине, що не вдалося вирішити, то це незалежність аудиту НАБУ", – розповів народний обранець.
Юрчишин про ухвалений закон щодо НАБУ: дивіться відео
Законопроєкт про НАБУ: головне
- Законопроєкт №5459-1 перетворює НАБУ з держправоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади. Відтепер він матиме спеціальний статус.
- Бюро має розслідувати не лише справи щодо корупціонерів, а й "інші кримінальні правопорушення".
- Із закону про НАБУ виключили положення про те, що бюро "утворюється президентом України відповідно до цього та інших законів України". Суперечності, які викликало закінчення "та інших законів", прибрали.
- Діяльність НАБУ координуватиме Кабмін. Він же призначатиме і звільнятиме директора.