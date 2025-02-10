Россия разворачивает защитные сетки для противодействия FPV-дронам на стратегических маршрутах

Россия устанавливает антидронные сетки на ключевых путях поставки, чтобы защититься от атак FPV-дронов и сбросов. Этот дешевый метод позволяет усложнить задачу для операторов дронов и уменьшить эффективность атак на технику и грузы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defence Express. Российские военные начали использовать более радикальный метод защиты от атак FPV-дронов и сбросов, устанавливая специальные антидронные сетки на ключевых путях поставки.

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Враг переходит к сеткам

Видео, обнародованное российскими пропагандистами, демонстрирует, как инженерно-саперные подразделения 3-го армейского корпуса "Юг" устанавливают эти сетки на наиболее уязвимых участках дорог, в частности на пути между Бахмутом и Часовым Яром.

Командир одного из подразделений отмечает, что они постоянно совершенствуют технологию установки сеток, чтобы покрыть как можно большую площадь и обеспечить максимальную защиту техники от атак с воздуха.

Этот метод является более дешевым и, хотя не обеспечивает 100% защиты, значительно усложняет задачу для операторов FPV-дронов, ведь сетки могут препятствовать попаданиям дронов и увеличивать расходы на одну цель.

Это особенно эффективно против оптоволоконных дронов, которые менее уязвимы к радиоэлектронной борьбе, а также может уменьшить эффективность сбросов с квадрокоптеров.

Пока не понятно, насколько масштабно будет развиваться этот проект, но можно предположить, что в случае эффективности Россия продолжит развивать эти защитные сети на других стратегических направлениях.