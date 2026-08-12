Защита оккупантов не сработала: россияне пытались прикрыть НПЗ в Феодосии сетками против дронов

Россияне хотели прикрыть стратегические объекты во временно оккупированном Крыму сетками для защиты от дронов. Однако планы оккупантов не сработали, и украинские дроны преодолели защитную конструкцию.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

Что известно об ударе?

Россияне натянули антидроновые сетки над местной нефтебазой. Однако, по сообщениям местных жителей, такие конструкции существенно не помогают уберечь объект от атак.

На территории промышленной базы остались лишь несколько резервуаров, которые до сих пор не пострадали. Морской нефтеналивной терминал в Феодосии уже неоднократно становился мишенью для украинских беспилотников.



Оккупантам не помогли сетки / Фото "Крымский ветер"

Последний раз пожар вспыхнул на предприятии 18 июля.

Системные атаки на топливную логистику россиян значительно ослабляют возможности врага и вызывают дефицит ресурса на всей территории оккупированного полуострова.



Россияне пытались защититься от БПЛА / Фото "Крымский ветер"

На днях в Ялте объявили режим безпилотной опасности. По словам очевидцев, морские беспилотные катера провели атаку на порт. После удара там возник пожар.