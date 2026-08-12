Про це повідомляють телеграм-канали.

Що відомо про удар?

Росіяни натягнули антидронові сітки над місцевою нафтобазою. Проте за повідомленнями місцевих жителів, такі конструкції суттєво не допомагають уберегти об'єкт від атак.

На території промислової бази залишилися лише кілька резервуарів, які досі не зазнали ушкоджень. Морський нафтоналивний термінал у Феодосії вже неодноразово ставав ціллю для українських безпілотників.



Окупантам не допомогли сітки / Фото Кримский ветер

Востаннє пожежа спалахувала на підприємстві 18 липня.

Системні атаки на паливну логістику росіян значно послаблюють можливості ворога та спричиняють дефіцит ресурсу на всій території окупованого півострова.



Росіяни намагались захиститись від БпЛА / Фото Кримский ветер

Днями в Ялті оголошували режим безпілотної небезпеки. За словами очевидців, морські безекіпажні катери атакували порт. Після удару там виникла пожежа.