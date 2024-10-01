Только одно: в ОВА сказали, что может обезопасить Херсон от коварных обстрелов

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Херсону. Очередной обстрел произошел утром 1 октября. В результате чего погибли по меньшей мере 6 пожилых херсонцев, которые пришли на рынок за покупками.

Для ударов россияне используют различные типы оружия – от выстрелов из танка до сброса КАБов. Руководитель пресс-службы Херсонской ОВА Александр Толоконников сказал 24 каналу, что есть только один способ, который обезопасит Херсон от обстрелов.

К теме Выстрел из танка или артиллерии: как произошел ужасный обстрел центра Херсона

Нужно отодвинуть россиян от Днепра

По словам Александра Толоконникова, защитить Херсон от российских обстрелов можно только отодвижением линии фронта от города. Необходимо освободить не менее 40 километров левобережья. Тогда херсонцы на правом берегу частично смогут сохранить свою жизнь.

Сейчас воздушная тревога преимущественно не работает. Люди просто не обращают внимания, потому что каждые 2 – 3 минуты на Херсонщине раздаются взрывы. Когда постоянно живешь в таком жестком ритме, два года после деоккупации, то уже не обращаешь на это внимания,

– отметил руководитель пресс-службы Херсонской ОГА.

Только освобождение сначала левобережья Херсонщины, далее Запорожской области позволит жить более-менее спокойной жизнью. Поскольку, как понимаем, с таким соседом покоя не будет.

Заметьте! Херсонцы, которые находились на рынке и поблизости во время российского обстрела 1 октября, фактически не имели возможности спастись. Поскольку между моментом его выпуска и прилетом – не минуты, а считанные секунды. К тому же обломки мгновенно разлетаются.