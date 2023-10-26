Как защитить Хмельницкую АЭС от воздушных атак: военный обзор от Свитана

Россияне попытались дронами атаковать Хмельницкую АЭС. Силы ПВО сбили все БПЛА, однако следует думать о том, как улучшить оборону таких важных объектов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что россияне ведут против нас геноцидную войну, так что такие атаки продолжатся.

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Оборона АЭС

Свитан отметил, что все 11 БПЛА, двигавшиеся в сторону Хмельницкой АЭС, были сбиты. Однако опасность дронов состоит в том, что при падении на землю в точке сбития они все равно могут взорваться. Очень редко удается взорвать их именно в воздухе, поэтому в населенных пунктах даже сбитые дроны могут нанести вред.

Руководителям областей на Западе Украины нужно думать о том, чтобы переместить ПВО за пределы населенных пунктов, а также увеличить количество мобильных групп, потому что именно они эффективно уничтожают вражеские дроны. Похоже, что россияне нашли маршруты того, как преодолевать первые рубежи ПВО и наносить удары в глубь страны.

Чушь Шойгу

Летчик-инструктор прокомментировал заявление Шойгу о том, что в последние дни российские войска сбили 24 самолета ВСУ. По словам военного эксперта, заместитель Шойгу, похоже, купил себе игровую консоль и там сбил 24 самолета в какой-то игре.

Или же он счел потери россиян на аэродромах Бердянска и Луганска, когда туда посетили ATACMS. В любом случае воспринимать всерьез слова оленевода не стоит. Как шутку Свитан отметил, что было бы хорошо, чтобы у нас в принципе было 24 самолета.

Военный обзор от Свитана: смотрите видео

Потери россиян у Авдеевки

Полковник запаса ВСУ отметил, что возле Авдеевки россияне потеряли около 200 единиц техники. Некоторые из них полностью уничтожены, а некоторые остались на полях и оттуда забрать ее невозможно. Потери россиян возле Авдеевки за неделю равны тому, что было около Угледара за месяц.

Очевидно, перед оккупантами стоит политическая задача относительно Авдеевки. Они перекинули еще пару бригад на это направление из Купянского направления. В их распоряжении также есть техника, поэтому, очевидно, наступление еще будет продолжаться, пока не начнутся осенние ливни.

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