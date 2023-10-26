Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що росіяни ведуть проти нас геноцидну війну, тож такі атаки продовжаться.

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Оборона АЕС

Світан зазначив, що всі 11 БпЛА, яку рухались у бік Хмельницької АЕС, були збиті. Однак небезпека дронів полягає в тому, що при падінні на землю в точці збиття вони все одно можуть вибухнути. Дуже рідко вдається підірвати їх саме в повітрі, а тому в населених пунктах навіть збиті дрони можуть завдати шкоди.

Керівникам областей на Заході України треба думати про те, щоб перемістити ППО за межі населених пунктів, а також збільшити кількість мобільних груп, бо саме вони ефективно нищать ворожі дрони. Схоже, що росіяни знайшли маршрути того, як долати перші рубежі ППО та завдавати ударів углиб країни.

Нісенітниці Шойгу

Льотчик-інструктор прокоментував заяву Шойгу про те, що останніми днями російські війська збили 24 літаки ЗСУ. За словами військового експерта, заступник Шойгу, схоже, купив собі ігрову консоль і там збив 24 літаки в якійсь грі.

Або ж він порахував втрати росіян на аеродромах Бердянська та Луганська, коли туди завітали ATACMS. У будь-якому разі сприймати серйозно слова "оленєвода" не варто. Як жарт Світан зазначив, що було б добре, щоб у нас у принципі було 24 літаки.

Військовий огляд від Світана: дивіться відео

Втрати росіян біля Авдіївки

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що біля Авдіївки росіяни втратили близько 200 одиниць техніки. Деяка повністю знищена, а деяка лишилась на полях і звідти забрати її неможливо. Втрати росіян біля Авдіївки за тиждень дорівнюють тому, що було біля Вугледару за місяць.

Очевидно перед окупантами стоїть політична задачна щодо Авдіївки. Вони перекинули ще пару бригад на цей напрямок з Куп’янського напрямку. У їхньому розпорядженні також є техніка, тож, очевидно, наступ ще буде продовжуватись, допоки не почнуться осінні зливи.

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